Voyah выпустил самый технологичный внедорожник

В Китае стартовали продажи Voyah Taishan с автопилотом L3. Производитель заявляет, что это первый в стране серийный автомобиль, оснащённый системой автономного вождения третьего уровня. Рекомендованная цена новинки составляет 509 900 юаней.

Система автономного вождения Huawei Qiankun ADS построена на 34 сенсорах: четыре лидара (один из них - 896-линейный на крыше), камеры, ультразвуковые и миллиметровые радары. Вычислительная мощность превышает 1000 TOPS, а распознавание объектов возможно на расстоянии до 300 метров.

Версия Black Warrior получила полностью чёрный кузов, такие же диски и красные тормозные суппорты. На передней панели - шесть сине-голубых индикаторов, сигнализирующих о работе автопилота. Габариты внушительные: длина - более 5 метров, колёсная база - 3120 мм. Салон шестиместный (2+2+2).

В основе гибридной установки - 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 150 л.с., выполняющий функцию генератора, и два электромотора суммарной мощностью 516 л.с. Автомобиль использует 800-вольтовую архитектуру; тяговая батарея CATL ёмкостью 65 кВт·ч поддерживает зарядку мощностью до 320 кВт - время зарядки с 20% до 80% составляет 12 минут. Запас хода на электротяге - 350 км, в гибридном режиме - свыше 1400 км.