В Баку впервые пройдет "Вечер Паганини"

Компания Nadir Events, известная своими новаторскими и эстетически выверенными проектами, 8 апреля представит в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева грандиозную концертную программу, посвященную гению мировой музыкальной истории Никколо Паганини, передает Day.Az.

Главная цель впервые проводимого "Вечера Паганини" - объединить произведения композитора, требующие высочайшего уровня виртуозности, эмоциональной глубины и технического мастерства, и представить классическое музыкальное наследие в современном и изысканном формате, собрав на одной сцене молодых и профессиональных виртуозов Азербайджана.

В программе вечера, включающей самые яркие произведения Паганини, выступят - заслуженный артист Эйюб Алиев, Умида Абасова, Саид Мамедов, Заррин Алиева, Кянан Мамедзаде, Сария Насибова, Сура Руфат, Фидан Мусаева, а также вокалистка Нигяр Джафарова.

Музыкантов на фортепиано будут сопровождать - Вургун Векилов, Мехрибан Сулейманова, Арзу Сафарова и Тофиг Шихиев.

