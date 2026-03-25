Apple не может полноценно внедрить подэкранный FaceID

Компания Apple продолжает сталкиваться с трудностями в разработке технологии подэкранного Face ID, из-за чего переход к полностью "чистому" дисплею без вырезов откладывается.

Как передает Day.Az со ссылкой на MacRumors, источники, знакомые с ходом разработки, подтверждают эти задержки.

По данным инсайдеров, в ближайших моделях iPhone компания сосредоточится на постепенном уменьшении Dynamic Island и доработке существующих решений, а не на радикальных изменениях фронтальной панели. Разработка подэкранных компонентов идет медленнее, чем ожидалось, что ставит под сомнение скорое появление полностью скрытой системы Face ID и фронтальной камеры.

Ранее сообщалось, что в iPhone 18 Pro Apple может уменьшить размеры Dynamic Island за счет переноса части сенсоров под дисплей. Однако другие источники утверждают, что дизайн фронтальной части устройств в целом останется практически без изменений, а более амбициозные технологии будут отложены на будущие поколения.