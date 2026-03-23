Азербайджанские тхэквондисты завоевали 6 медалей на Belgian Open

В бельгийском городе Ломмел 21-22 марта прошел международный турнир по тхэквондо Belgian Open.

Как сообщает Day.Az, в первый день соревнований на татами вышли юниоры, и сборная Азербайджана завоевала одну золотую и четыре бронзовые медали.

В весовой категории до 49 кг Нилюфер Борджи одержала победы во всех поединках и стала обладательницей золотой медали. Бронзовые награды завоевали Расим Халилов (45 кг), Илкнур Алимов (48 кг), Мехрибан Исмайыллы (46 кг) и Аллахверди Мамедов (+78 кг).

22 марта в соревнованиях среди взрослых серебряный призер Олимпийских игр "Париж-2024" Кашим Мухамедов (63 кг) также стал бронзовым призером турнира.

Отметим, что на соревнованиях в качестве судьи Азербайджан представляла международный рефери Айгюль Абдуллаева.