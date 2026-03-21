В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о

Day.Az представляет публикацию:

Пока в Ереване продолжают готовиться к выборам, на 102-й российской базе в Гюмри перешли к конкретным методам управления электоратом. Судя по инсайдам (об этом уже открыто пишут армянские ресурсы), командование базы решило, что их миссия - не границы охранять, а голоса для нужных людей выбивать.

Схема простая и топорная: командир базы Андрей Юдаков спустил приказ, и теперь начальники подразделений вызывают "на ковер" местных армян, которые там работают. Повестка дня одна - предстоящие выборы в парламент Армении и "правильное" голосование за российского олигарха Самвела Карапетяна.

Методы там чисто армейские. Никаких дискуссий: людям прямо говорят, что они обязаны не только сами проголосовать за Карапетяна, но и притащить на участки всю свою родню и соседей. А для тех, кто вдруг вспомнит про личное мнение, заготовлен железный аргумент - увольнение с базы. Выбор без выбора: либо ты голосуешь за московского ставленника, либо идешь пополнять ряды безработных.

Наблюдаем за этим политическим театром абсурда дальше.