В Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе прошло Открытое региональное первенство по художественной гимнастике - ФОТО
19 марта в Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе состоялось Открытое региональное первенство по художественной гимнастике. Отметим, что данное соревнование было организовано на региональном уровне впервые.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в первенстве приняли участие воспитанницы гимнастических клубов, представляющих Абшеронский район, Хырдалан, Сумгайыт и Шамахы. Основной целью соревнования стало содействие развитию гимнастики в регионах, повышение соревновательного опыта юных спортсменок, раскрытие их навыков и потенциала, а также дальнейшее укрепление спортивных связей между клубами.
Программа соревнований была организована по различным возрастным категориям: дети, подростки и юниоры. Гимнастки выступали как без предмета, так и с обручем, мячом и булавами, демонстрируя свою техническую подготовку, гибкость и координацию.
Поздравляем победительниц и желаем им успехов в следующих соревнованиях!
