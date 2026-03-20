В Азербайджане внедрят новую концепцию военной службы

Реформы, проводимые в сфере строительства армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Ильхама Алиева, успешно продолжаются.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в рамках проводимых реформ с целью более эффективного использования знаний и навыков молодых кадров, специализирующихся в медицинской сфере, а также содействия их карьерному развитию, в Министерстве обороны будет внедрена новая концепция прохождения военной службы.

Согласно изменениям, внесённым в "Положение о прохождении военной службы" и закон "О воинской обязанности и военной службе", призывники с высшим медицинским образованием по собственному желанию будут проходить военную службу в течение одного года в звании "лейтенант" в качестве военных врачей.

Для молодых военнослужащих с медицинским образованием в Национальном университете обороны (MMU) будет организован 30-дневный курс первоначальной подготовки, в рамках которого будут преподаваться правила воинской дисциплины, обращение с оружием, а также порядок ведения документации и медицинского учёта, применяемые в системе военной медицины.

Кроме того, в период прохождения службы на офицерских должностях военные врачи будут обеспечены ежемесячным денежным довольствием и смогут пользоваться всеми правами, предусмотренными законом для военнослужащих, а также, с учётом состава семьи, получать денежную компенсацию взамен аренды жилья, оплачиваемую государством, и иные виды обеспечения.

В целях улучшения материального благосостояния военных врачей будет также учитываться их социальное обеспечение и прохождение службы по территориальному принципу. Такой подход позволит более удобно решать вопросы проживания и размещения.

После завершения срока срочной действительной военной службы врачи смогут по своему выбору продолжить службу в качестве кадровых офицеров либо быть уволены в запас.