Азербайджанские парапловцы примут участие в турнире в Испании

В испанском городе Барселона пройдет этап Мировой серии по параплаванию.

Как сообщает Day.Az, нашу страну на соревнованиях представят Раман Салей в категории S12, а в категории S10 - юные парапловцы Али Велиев и Мурад Мамедов.

Турнир будет организован в период с 19 по 22 марта.