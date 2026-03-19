https://news.day.az/sport/1823163.html Азербайджанские парапловцы примут участие в турнире в Испании В испанском городе Барселона пройдет этап Мировой серии по параплаванию. Как сообщает Day.Az, нашу страну на соревнованиях представят Раман Салей в категории S12, а в категории S10 - юные парапловцы Али Велиев и Мурад Мамедов. Турнир будет организован в период с 19 по 22 марта.
Азербайджанские парапловцы примут участие в турнире в Испании
В испанском городе Барселона пройдет этап Мировой серии по параплаванию.
Как сообщает Day.Az, нашу страну на соревнованиях представят Раман Салей в категории S12, а в категории S10 - юные парапловцы Али Велиев и Мурад Мамедов.
Турнир будет организован в период с 19 по 22 марта.
