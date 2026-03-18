В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы.

Согласно данным, подземные толчки были зарегистрированы в 10:10 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 56 километров, магнитуда - 3,6.