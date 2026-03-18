Праздничные костры привели к пожарам в некоторых местах

Вчера в Азербайджане отметили "Торпаг чершенбеси". Люди в разных местах разжигали костры, собирались вокруг них и отмечали этот день.

Как передает Day.Az, вместе с тем некоторые костры стали причиной пожаров.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) сообщили Trend, что 17 марта 2026 года было зафиксировано 7 случаев возгораний, связанных с праздничными кострами.

В ведомстве отметили, что пожары были оперативно потушены силами Государственной службы пожарной охраны, и их распространение на прилегающие территории было предотвращено.