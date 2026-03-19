https://news.day.az/economy/1823162.html
Раскрыты подробности работ на железной дороге Агдам-Ханкенди
Продолжение линии Барда-Агдам - железная дорога Агдам-Ханкенди - спроектировано на 85,5%, а строительные работы выполнены на 40%.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) в ответ на запрос Milli.Az.
Протяженность линии составляет 28 км.
В рамках проекта предусмотрено строительство трех станций - Аскеран, Ходжалы и Железнодорожно-автовокзального комплекса Ханкенди - а также более 120 инженерных сооружений.
Сейчас продолжается строительство комплекса в Ханкенди. Его площадь составит 6,4 гектара. На территории пятиэтажного комплекса будут две железнодорожные платформы и 12 автобусных остановок.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре