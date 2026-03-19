Саудовский принц раскритиковал Иран

Министр иностранных дел Саудовской Аравии, принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд выступил с критикой Ирана и подтвердил удары по двум нефтеперерабатывающим завода королевства, передает Day.Az.

"Когда я вижу, что сегодня были атакованы два нефтеперерабатывающих завода в Эр-Рияде, я должен спросить: какова цель этого? Какая возможная военная цель достигается путем нанесения удара по нефтеперерабатывающему заводу в небоевой зоне?"

Большая утренняя речь принца Фейсала была наполнена рассказами о нарушении Ираном принципов ислама, главный из которых - не нападать на своих соседей-мусульман.

Отметим, что в нарушении этого же принципа обвиняли ранее Иран Саудовскую Аравию, так как именно с авиабаз и территориальных вод Саудовской Аравии происходят нападения на Иран.

Также в своей речи принц предупреждал Иран о готовности королевства применить военную силу. Впрочем, это крайне опасно для Саудовской Аравии из-за соседства с Йеменом, где хуситы готовы по первому кивку из Ирана атаковать Саудовскую Аравию не только беспилотниками и ракетами, но и атакам на земле.