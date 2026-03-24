Предвыборный цирк в Армении

Автор: Мехти Ахмедзаде

Недавно мы писали о том, как экс-омбудсмен Армении Арман Татоян в преддверии выборов в стране пытается заручиться поддержкой избирателей на фоне своих низких рейтингов, озвучивая всякую околесицу. Тренд этот, кажется, понравился и блоку Робика Кочаряна, у которого тоже дела "не ахти" - его поддерживают лишь 3% опрошенных. Времени мало и в ход идут любые способы. Кочарян, к примеру, пытается организовать встречу с т.н. "репатриантами" - теми, кто уехал из Карабаха обратно в Армению.

"Дорогой репатриант, ​25 марта в 19:30 в конференц-зале отеля "Конгресс" состоится встреча членов блока "Айастан", кандидата в премьер-министры от альянса Роберта Кочаряна и представителя Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" Ишхана Сагателяна с репатриантами", - сообщает Тг-канал блока "Айастан".

Видимо, собираются промывать мозги ради лишних голосов. Учитывая то, что вся кампания Кочаряна строится на реваншистских лозунгах, постоянных разговорах об "утраченном", а также на нагнетании страха и раздражения с попыткой продать образ того, кто якобы "все исправит", на таких встречах им начнут рассказывать одно и то же. Будут говорить о "восстановлении справедливости", о якобы возможном "возвращении на родину", о пересмотре ситуации. Повторял все это его блок уже не раз. Причем не имея под собой никакой основы.

Во-первых, уехавшие из Карабаха армяне уже находятся на родине - Армении. Собственно поэтому и называют их репатриантами. Возникает очевидный вопрос: если люди уже вернулись домой, о каком еще "возвращении" им постоянно рассказывают реваншисты? Парадоксально.

Во-вторых, самое важное в другом. Как Кочарян вообще собирается выполнять эти обещания? Собирается развязать войну с Азербайджаном на фоне мирной повестки? Это единственный сценарий, который стоит за такими заявлениями, и то он изначально обречен на провал при любом раскладе. Модернизированную азербайджанскую армию армянским ВС не победить. Это уже было наглядно продемонстрировано в ходе 44-дневной войны, когда армянские подразделения оставляли позиции. Видео а-ля "руки в ноги и побежали" до сих пор циркулируют в Интернете. С тех пор ситуация принципиально не изменилась. Армянская армия до сих пор не восстановилась в полном объеме, а возможности для серьезного перевооружения остаются ограниченными. Очень ограниченными, ибо вопрос упирается и в финансовые ресурсы, которых нет, и в состояние боеспособности.

Тем, кто собирается прийти на этот предвыборный собирун, стоит задать себе всего лишь один актуальный вопрос, ответ на который абсолютно очевиден - когда вообще Кочарян выполнял данные им обещания? В Армении помнят такие случаи? Политическая практика показывает обратное. Избирателю в очередной раз будут предлагать поверить пустым словам, за которыми ничего и никогда не последует. Разумный выбор не связан с кандидатами с темным прошлым. Обещалкин Кочарян - это заведомо неверный выбор.