"Война! Война! Скоро война!"

Автор: Мехти Ахмедзаде

Похоже, чем ближе в Армении выборы, тем больше разума теряет экс-омбудсмен Арман Татоян. Сроки поджимают, а популярность у него все еще не зашкаливает. Согласно последним опросам, наибольшее количество избирателей готовы проголосовать за действующего премьера Никола Пашиняна (24% респондентов). За другие партии готовы проголосовать 3-9% опрошенных. У Татояна в этом плане самая худшая ситуация - менее 1% готовы отдать за него свой голос.

В такой ситуации Арманчик решил пойти ва-банк и чем-то в очередной раз обвинить Пашиняна. Но единственное, до чего он додумался, настолько абсурдно, что, думаем, этот 1% тоже пересмотрит свой выбор. Татоян заявил, что премьер, внимание, угрожает армянскому народу войной.

"Пашинян уверяет, будто если его не изберут премьером, Азербайджан фактически "окажет ему поддержку" и нападет на Армению. Ваша функция - быть премьером Армении. В Армении есть одна "партия войны" - это политическая сила, которую вы возглавляете. Именно она привела армянский народ к трем войнам, трем поражениям и ко второму геноциду. Кроме вашей политической силы, в Армении нет другой "партии войны", ваше заявление - ложь, и вы это прекрасно знаете", - изрек Татоян.

Во-первых, Азербайджан никогда не вмешивался в дела других стран, тем более Армении. Сами разберетесь со своими политическими интригами. Во-вторых, опять мы видим то, что у реваншистов, наподобие Татояна, мания геноцида. Они постоянно им мерещатся. Сотворено уже 100 "геноцидов армян" и что забавно - никто не умер. Слово геноцид - это любимый "аргумент", который постоянно выкрикивается, когда речь идет об освобождении Карабаха. Хотя все помнят, как армяне сами добровольно уехали. ВС Азербайджана проводили их взглядом, а не пулями в спину, как это делали армянские боевики в Первую карабахскую войну. Гуманность свою мы показали.

Отдельную награду за уровень абсурдности Татоян может смело получить за то, что называет "Гражданский договор" Пашиняна партией войны, хотя именно она поняла свои ошибки (хоть и благодаря железному кулаку) и начала работать в направлении мирной повестки, предложенной Азербайджаном, которая, как показывает практика, только "на руку" всему региону и, в первую очередь, для Армении.

Откуда взялась третья война, если было две Карабахских войны, вообще непонятно. К краху Армению привел не Пашинян, а "карабахский клан", который спровоцировал конфликт, длившийся десятилетиями, и который привел Армению и ее экономику в плачевное состояние. "Гражданский договор", понимая новую реальность, понимая то, что "армянский народ не хочет войны", делает все, чтобы РА вышла из этого плачевного состояния. Все остальные силы в своих предвыборных обещаниях пока что глагольствуют о том, что "мы все вернем", "мы восстановим справедливость". То есть они угрожают сорвать установленный мир, несмотря на то, что практические плюсы для страны уже есть.

Так что, господин Татоян, советуем вам думать, прежде чем заводить шарманку. Аргументы ваши совсем не аргументы, а чушь собачья. Будучи омбудсменом, вам верили люди. Политика не ваш конек. 1% тому доказательство. Пора искать работу в юристах-консультантах или в чем-то похожем.