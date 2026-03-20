Кочарян, Карапетян и Царукян хотят втянуть Армению в войну.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Четко констатировано, что руководимые Кочаряном, Карапетяном и Царукяном силы приняли на вооружение политику ревизии установленного между Арменией и Азербайджаном мира. Это означает, что они идут по дороге открытия дверей для войны. Эти силы говорят о том, что будут пересматривать установленный мир, о том, что пойдут по пути принуждения к миру, в том числе силовыми методами. Это однозначно и безоговорочно означает, что они не только открывают двери для войны, но делают ее неизбежной", - сказал он.

По его словам, эти силы сейчас пытаются открыть двери войны, и это, однозначно, судьбоносная угроза безопасности Армении.