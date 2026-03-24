Сборная Азербайджана U17 стартует в отборе на Евро матчем с Болгарией

Юношеская сборная Азербайджана (U17) сегодня проведет первый матч второго раунда отбора на чемпионат Европы.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), команда, выступающая в группе 2 Лиги B, встретится со сборной Болгарии в Пловдиве.

Матч пройдет на стадионе "Христо Ботев" и начнется в 17:00 по бакинскому времени.

Встречу обслужит судейская бригада из Словении и Северной Македонии.