В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялась торжественная церемония поднятия флага

В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага по случаю Дня Пакистана.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, флаг был поднят послом Пакистана в Азербайджане Гасымом Мохиуддином. В ходе мероприятия были зачитаны послания Президента Пакистана Асифа Али Зардари и премьер-министра Шахбаза Шарифа.

Выступая на церемонии, Г.Мохиуддин отметил, что Пакистан высоко ценит поддержку Азербайджана по вопросу Джамму и Кашмира.

"Мы благодарны Азербайджану за солидарность с нами по вопросу Джамму и Кашмира. События прошлого года вновь ясно показали, что мир в Южной Азии невозможен до тех пор, пока вопрос Джамму и Кашмира не будет урегулирован в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - сказал посол.

Он также поблагодарил Азербайджан за неизменную дипломатическую и моральную поддержку.

"Конфликт в Афганистане и его последствия затрагивают всех нас. Со своей стороны Пакистан и его руководство продолжат предпринимать все возможные меры для скорейшей деэскалации и урегулирования ситуации. Наши молитвы - со всеми жертвами этого конфликта и за его пределами. Мы искренне надеемся, что в нашем регионе воцарятся мир, безопасность и стабильность", - сказал Г.Мохиуддин.