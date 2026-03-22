На Кубе произошел очередной тотальный блэкаут

На всей территории Кубы произошло очередное глобальное отключение электричества. Об этом сообщило министерство энергетики страны в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы", - говорится в публикации.

Сроки возобновления подачи электричества не уточняются. В ведомстве лишь отметили, что протоколы по восстановлению энергоподачи уже разрабатываются.

Предыдущее отключение электричества произошло всего несколько дней назад, 16 марта. Тогда компания Unión Eléctrica de Cuba сообщила, что энергетическая система Кубы полностью вышла из строя. Восстановительные работы велись до 18 марта.