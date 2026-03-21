Позиция Турции по вступлению в ЕС остается неизменной.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, отвечая на вопросы журналистов.

"Позиция нашего президента по вопросу членства в ЕС предельно ясна. Наша цель не изменилась. Однако мы также ожидаем, что в Европе появится политическая воля, готовая продолжить с нами процесс вступления.

В любом случае для нас крайне важно поддерживать хорошие отношения с Европейским союзом во всех сферах. Вопросы обновления Таможенного союза и либерализации визового режима остаются приоритетными. Переговоры по этим темам продолжаются. Нам удается сохранять определенную стабильность в отношениях - они не ухудшаются и могут стать ещё лучше", - сказал он.

По его словам, есть ряд сфер, где ЕС нуждается в Турции, в том числе борьба с нелегальной миграцией и терроризмом.

"Кроме того, они регулярно обращаются к нам по таким вопросам, как эвакуация своих граждан из Ирана, Ближнего Востока и других регионов. По всем этим направлениям мы оказываем необходимую поддержку. Наши военные возможности также хорошо известны. Что касается визовой либерализации, работа соответствующих ведомств продолжается по шести оставшимся пунктам", - сказал он.