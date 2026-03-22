Пашинян наехал на реваншистку в ереванском метро - ВИДЕО

В сети распространились кадры, как Никол Пашинян раздавал в метро значки в виде карты Армении. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Одна из пассажирок, судя по тону и сказанному - реваншистка - начала предъявлять претензии Пашиняну за "сдачу Карабаха". Представляем данные кадры: