Иран ответил на 48-часовой ультиматум Трампа

Иран ответит США в случае атаки на топливную или энергетическую инфраструктуру. Об этом заявил представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия", комментируя 48-часовой ультиматум американского президента Дональда Трампа, пишет агентство Tasnim, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Военный предупредил, что если глава Белого дома воплотит свои угрозы в жизнь, то Иран в ответ ударит по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре США и их союзников на Ближнем Востоке.

Накануне Трамп в соцсети Truth Social пригрозил, что США уничтожат ряд электростанций Ирана, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов.