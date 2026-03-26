Азербайджан среди главных бенефициаров роста мировых цен на нефть

Рост цен на нефть и газ окажет давление на страны-импортеры энергии, одновременно увеличивая доходы экспортеров, таких как Азербайджан, говорится в региональном экономическом обзоре Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Отрицательный баланс по торговле энергоресурсами по довоенным ценам особенно велик для Молдовы, Иордании, Туниса, Сенегала, Северной Македонии, Марокко и Египта - от 5 до 11 процентов ВВП. Некоторые из этих стран, включая Ливан, Египет, Сенегал и Марокко, характеризуются высокой нефтезависимостью экономики, то есть потребляют больше баррелей нефти на единицу ВВП. В то же время профицит торговли нефтью и газом прогнозируется на уровне 11-39 процентов ВВП для стран-экспортеров, включая Азербайджан, Ирак, Казахстан, Монголию и Нигерию, хотя Ирак в настоящее время не может полностью экспортировать нефть", - говорится в отчете.

Аналитики ЕБРР отмечают, что экспорт сырьевых товаров гораздо более концентрирован, чем импорт, и благосостояние экспортирующих стран тесно связано с ценами на их товары: "Для стран-импортеров связь между экономической динамикой и ценами на энергоносители обычно слабее".

В Банке считают, что стабильное закрытие Ормузского пролива может еще больше поднять цены на нефть.

"Спрос на нефть в ближайшие месяцы мало зависит от цены: котировки могут достичь 180 долларов за баррель, а аналитики прогнозируют колебания в диапазоне 150-200 долларов. В долгосрочной перспективе высокие цены должны снизить спрос, поскольку промышленные предприятия переходят на энергосберегающие технологии, а потребители сокращают расходы на необязательные товары и услуги. При этом цены могут стабилизироваться примерно на уровне 100 долларов за баррель даже при серьезных ограничениях поставок из Персидского залива", - говорится в отчете.

ЕБРР также предупредил, что устойчивое повышение цен до 100 долларов за баррель может сократить рост мировой экономики как минимум на 0,4 процентного пункта и повысить глобальную инфляцию более чем на 1,5 процентного пункта, учитывая нарушения в цепочках поставок химической и металлургической продукции.

Отметим, что по данным Государственного таможенного комитета, с января по февраль 2026 года Азербайджан экспортировал 3,6 миллиона тонн нефти и битуминозных нефтепродуктов, получив 1,7 миллиарда долларов дохода.