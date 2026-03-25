Иран разрешил проход через Ормузский пролив этим странам

Иран разрешает проход через Ормузский пролив только дружественным странам, ограничивая доступ для своих противников.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

По его словам, Тегеран позволил использовать пролив таким государствам, как Китай, Россия, Индия, Ирак и Пакистан.

В то же время, по его словам, нет оснований предоставлять доступ через этот стратегический маршрут "враждебным странам".

Ранее мы сообщали, что Иран в рамках вероятных непрямых переговоров с США будет добиваться возможности взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.