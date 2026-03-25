https://news.day.az/society/1824217.html Когда завершится ремонт на станции "Ази Асланов"? Ремонт тупикового пути станции "Ази Асланов" планируется завершить во второй половине 2026 года. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Modern.az, об этом заявили в ЗАО "Бакинский метрополитен". Отметим, что тупиковый путь станции "Ази Асланов" закрыт на ремонт с 30 ноября 2024 года.
