Когда завершится ремонт на станции "Ази Асланов"?

Ремонт тупикового пути станции "Ази Асланов" планируется завершить во второй половине 2026 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Modern.az, об этом заявили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Отметим, что тупиковый путь станции "Ази Асланов" закрыт на ремонт с 30 ноября 2024 года. Этот участок является технической зоной, где поезда переводят с одного пути на другой, оставляют на ночную стоянку, а также проводят осмотр, обслуживание и мелкий ремонт.