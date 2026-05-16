Код нации: история, культура и память делают Азербайджан государством будущего

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

В XXI веке государства воюют не только на границах. Они воюют за смыслы, за право рассказывать свою историю и определять место своего народа в мировой цивилизации. Народ, который не умеет говорить о себе, рано или поздно обнаруживает, что за него это делают другие - и далеко не всегда с уважением к истине.

Историческая память - стратегический ресурс государства. Потеря памяти означает потерю внутренней логики развития и понимания собственной идентичности. История Азербайджана - это история государственности, прошедшей через империи, ханства, республики, войны и возрождение.

Корни азербайджанской государственности уходят в глубокую древность. Кавказская Албания, существовавшая на территории современного Азербайджана с IV века до нашей эры, имела собственную письменность, религиозную традицию и государственное устройство. Атропатена, возникшая после распада державы Александра Македонского, дала имя самому слову "Азербайджан", происходящему от имени правителя Атропата.

Средневековая история Азербайджана связана с династиями Ширваншахов, Саджидов, Саларидов, Раввадидов, Шеддадидов и Эльденизов. Ширваншахи почти тысячу лет сохраняли государственность на азербайджанских землях, а при Эльденизах Азербайджан стал одним из культурных центров исламского мира, где творил Низами Гянджеви.

Низами Гянджеви - фигура мирового масштаба. Его "Хамсе" исследует вопросы власти, справедливости и человеческого достоинства с глубиной, сопоставимой с Данте, Шекспиром и Гете. Хагани Ширвани и Мухаммед Физули также являются частью огромного литературного наследия, нуждающегося в международном продвижении и исследовании.

Государства Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу показывают, что азербайджанский политический класс Средневековья умел строить сложные государственные структуры и вести активную дипломатию. Особое место занимает государство Сефевидов, основанное в 1501 году Исмаилом I Хатаи. Оно стало одной из крупнейших исламских держав своего времени.

В XVIII веке азербайджанские ханства пытались сохранить суверенитет в условиях давления крупных империй. Гюлистанский мир 1813 года и Туркманчайский договор 1828 года разделили азербайджанский народ, последствия чего ощущаются до сих пор.

Кульминацией этой исторической линии стало создание 28 мая 1918 года Азербайджанской Демократической Республики - первого парламентского демократического государства на мусульманском Востоке. Именно Азербайджан одним из первых предоставил женщинам избирательные права.

После восстановления независимости в 1991 году Азербайджан объявил себя продолжателем традиций АДР, а история стала не только памятью, но и конституционным аргументом государственности.

Культура Азербайджана - это форма суверенитета. Азербайджанский мугам, включенный ЮНЕСКО в список нематериального наследия человечества, является не просто музыкальным жанром, а философской системой. Узеир Гаджибейли создал первую оперу на мусульманском Востоке - "Лейли и Меджнун", соединив европейскую музыкальную форму с азербайджанским содержанием.

Кара Караев, Фикрет Амиров, Ниязи, Рашид Бейбутов, Бюльбюль и Муслим Магомаев сделали азербайджанскую культуру узнаваемой далеко за пределами страны.

Азербайджанская литература также занимает особое место. Мирза Фатали Ахундов, Джалил Мамедгулузаде, Гусейн Джавид и Самед Вургун внесли огромный вклад в развитие общественной мысли и литературы.

Национальные традиции остаются важным механизмом исторического выживания. Новруз - праздник весеннего равноденствия, включенный ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия в 2009 году, - это манифест мировоззрения. В нем закодированы представления народа о времени, обновлении, о первичности природы и вторичности власти, о том, что свет в конечном счете побеждает тьму. Ни одна идеология не смогла вытеснить Новруз из жизни азербайджанского народа - он пережил зороастризм, ислам, царизм, большевизм и живет сегодня с той же силой, что и тысячелетие назад.

Ашугское искусство, включенное в список ЮНЕСКО, - традиция устной поэзии и музыки, живая в Азербайджане не как реконструкция, а как практика. Ковроткачество - еще один пример культурной памяти, закодированной в форме: каждый азербайджанский ковер несет символику конкретного региона, конкретной эпохи. Карабахские, ширванские, гянджинские, кубинские ковры - это документы культуры, вытканные руками женщин, чьи имена история по большей части не сохранила, но чей вклад в цивилизацию неоспорим.

Баку на рубеже XIX-XX веков был одним из наиболее динамичных городов мира. Нефтяной бум 1870-х годов превратил его в международный промышленный центр, где формировалась азербайджанская буржуазия нового типа - образованная, космополитичная, меценатская. Гаджи Зейналабдин Тагиев строил школы, театры, водопроводы; Муса Нагиев возводил дворцы в стиле европейского модерна; Шамси Асадуллаев финансировал просветительские проекты. Это поколение создало материальную и культурную базу, на которой впоследствии выросла АДР. В руках этих людей нефть стала не просто источником обогащения, а инструментом модернизации общества.

Азербайджан имеет и серьезную научную традицию. Бакинская нефтяная промышленность XIX века была не только экономическим, но и научным центром, где создавались новые технологии добычи и переработки нефти. В советский период республика стала одним из научных центров СССР.

Сегодня Азербайджан, как и многие государства мира, ведет борьбу за право рассказывать о себе собственным голосом. Франция, Великобритания, Турция, Китай и США давно используют культуру и историю как инструмент мягкой силы. Азербайджан также обладает всеми основаниями для выстраивания собственной стратегии культурного и исторического представительства.

Азербайджан - это не только территория, экономика, армия и дипломатия. Азербайджан - это память. Это язык, в котором сохранились слова, пережившие несколько цивилизаций. Это крепости Девичья башня и Чирахкала, стоящие над морем и над временем. Это рукописи Низами в библиотеках от Ватикана до Каира. Это звук тара в ночной тишине. Это узор карабахского ковра, в котором закодировано столетие женской памяти. Это вкус шекинской пахлавы, рецепт которой передается от матери к дочери через поколения. Это улицы старого Баку с домами нефтяных баронов, в которых читается биография целой эпохи. Это школы, которые строил Тагиев, когда многие еще не понимали, зачем девочкам учиться. Это парламент 1918 года, заседавший в условиях войны и решавший вопросы свободы с достоинством людей, верящих в ее необходимость.

Все это - стратегический капитал будущего. И задача состоит именно в том, чтобы этот капитал не лежал мертвым грузом в архивах, а работал: в университетских аудиториях Лондона и Токио, в залах ООН и ЮНЕСКО, на страницах международных изданий, в концертных залах Вены и Нью-Йорка, в книжных магазинах Парижа и Стамбула.

Мы будем говорить о себе громко, точно, красиво, честно и доказательно. Потому что государство живет не только тогда, когда его границы охраняются солдатами, но и тогда, когда его память охраняется словом, знанием и культурой.

Bu məqalə Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin maliyyə yardımı ilə "Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin, milli adət-ənənələrinin, elm və mədəniyyətinin təbliği" istiqaməti çərçivəsində hazırlanıb.