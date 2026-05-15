WUF13 – очередное подтверждение международного авторитета Азербайджана

Тринадцатая сессия Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку, является очередным подтверждением международного авторитета Азербайджана и его позиции как надежного партнера. Высокий уровень проведения нашей страной глобальных мероприятий оценивается как показатель ее политического, экономического и институционального потенциала.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев в рамках международной конференции на тему "Формирование человеческого капитала для устойчивого и долгосрочного развития городов".

Он отметил, что в преддверии WUF13 по всей стране организуются различные мероприятия и конференции. По его словам, Бакинским государственным университетом и Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре было принято решение о проведении научно-практической конференции в рамках форума.

"Основная цель научной конференции - усиление совместного сотрудничества в области подготовки профессиональных кадров для реализации градостроительной политики, отвечающей современным вызовам и рассчитанной на долгосрочную перспективу. Азербайджан со своим опытом в этой сфере входит в число стран, служащих примером на международном уровне. В частности масштабные проекты восстановления и строительства, реализуемые на освобожденных от оккупации территориях, создают потребность в новых квалифицированных кадрах", - подчеркнул ректор.

По его словам, подготовка кадров в сфере градостроительства не должна ограничиваться только архитектурным направлением, а охватывать такие области, как право, экология, география, геология и социальные науки. "Мероприятие, которое поддерживается различными структурами ООН в Азербайджане, в будущем также сыграет роль важной платформы для устойчивого сотрудничества и новых инициатив", - добавил Э.Бабаев.