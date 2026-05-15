Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура - эффективная модель постконфликтной реабилитации

Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура является эффективной моделью постконфликтной реабилитации.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил представитель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана Рамиль Джахангиров в ходе международной конференции "Формирование человеческого капитала для устойчивого и жизнеспособного городского развития".

"Если посмотреть на почти шесть лет развития в Карабахе и Восточном Зангезуре, сегодня мы можем с гордостью сказать, что это уже очень хорошая и работающая модель постконфликтной реабилитации. Мы рады, что на следующей неделе сможем продемонстрировать эти достижения - не отдельные проекты, а всю программу "Великого возвращения" как модель постконфликтного восстановления",- сказал он.

Джахангиров отметил, что одним из ключевых элементов является институциональный компонент, важный для координации, потому что без координации всех заинтересованных сторон, которых очень много, этот процесс был бы невозможен.

Также, по его словам, важен комплексный подход к городской политике в Карабахе и Восточном Зангезуре: от распределения земель до разрешений на строительство и эксплуатации - весь процесс находится под управлением Государственного комитета: "Это необходимо для обеспечения централизованного подхода".