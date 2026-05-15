Дорожная полиция обратилась к водителям

По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни на территории страны ожидается изменение погодных условий, прогнозируется сильный и временами усиливающийся ветер, а также осадки различной интенсивности. Такие погодные условия серьезно влияют на безопасность дорожного движения и создают дополнительные риски.

Как передает Day.Az, в связи с этим Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел распространило предупреждение, призывая всех участников дорожного движения быть более внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

В предупреждении говорится: "В дождливую и ветреную погоду водители должны выбирать скорость движения в соответствии с дорожными и погодными условиями, соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, избегать резких маневров и необоснованных обгонов. Фары и световые сигналы транспортных средств должны быть в исправном состоянии, ближний свет и габаритные огни должны быть постоянно включены. При снижении видимости противотуманные фары следует использовать только в случае необходимости, а для предотвращения ослепления водителей встречного транспорта не следует использовать дальний свет. Пешеходы в условиях ограниченной видимости должны переходить дорогу только по установленным переходам, действовать более внимательно и осторожно, чтобы водители могли вовремя их заметить".

В предупреждении особо отмечается, что ветреная погода создает серьезные трудности в управлении двухколесными транспортными средствами, в том числе мопедами, мотоциклами и скутерами. "В результате воздействия сильного ветра значительно возрастает риск потери равновесия и опрокидывания таких транспортных средств, что создает реальную опасность как для самих водителей, так и для других участников движения и пешеходов. Ответственное поведение каждого участника дорожного движения, проявление взаимного внимания и понимания в сложившихся погодных условиях играют важную роль в предотвращении дорожно-транспортных происшествий", - подчеркивается в предупреждении.