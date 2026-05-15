Шахин Мустафаев о росте транзита грузов через Азербайджан

Объем транзитных грузов через территорию Азербайджана за последние 7 лет увеличился почти в три раза. По итогам 2025 года он превысил 14 миллионов тонн.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на Международном экономическом форуме "Россия - исламский мир" "Казанфорум-2026".

"Особенно динамично растут контейнерные перевозки - в 2025 году их объем вырос на 21%. Количество блок-поездов из Китая, следующих через Азербайджан, увеличилось с 287 в 2024 году до 392 в 2025-м. В ближайшие годы этот показатель должен превысить 1000 составов ежегодно", - отметил он.

Ш. Мустафаев подчеркнул, что рост связан с реализацией инфраструктурных проектов, цифровизацией и тесным региональным сотрудничеством.