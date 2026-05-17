Определился победитель "Евровидения-2026"

В столице Австрии завершился 70-й международный песенный конкурс "Евровидение-2026".

Как сообщает Day.Az, по итогам финального голосования победителем конкурса стала Болгария.

Страну на конкурсе представляла певица DARA с композицией "Bangaranga". Ее выступление получило высокие оценки как от профессионального жюри, так и от зрителей, что и обеспечило Болгарии первое место.