Экономический альянс Баку и Анкары: новые направления

Автор: Назрин Абдул

Экономические отношения между Азербайджаном и Турцией последовательно развиваются с первых лет независимости Азербайджана. Переломный момент наступил после 1994 года, когда обе страны активизировали усилия по укреплению экономического партнерства и заложили основы прочной правовой базы. Эти шаги ознаменовали начало комплексного этапа двустороннего сотрудничества, открыв путь к более глубокой интеграции в различных секторах.

Одним из ключевых институциональных столпов, лежащих в основе этого партнерства, является Совместная межправительственная комиссия Азербайджан-Турция по экономическому сотрудничеству, созданная в 1996 году для координации и развития двустороннего экономического взаимодействия. Комиссия, сопредседателями которой в настоящее время являются Али Асадов и Фуат Октай, играет центральную роль в формировании стратегической экономической повестки между двумя странами. На ее 9-м заседании, состоявшемся в Анкаре 19 февраля 2021 года, был принят комплексный План действий, охватывающий ключевые направления сотрудничества. Последовательная реализация этой "дорожной карты" отражает стремление сторон переводить стратегические приоритеты в конкретные результаты и углублять экономическую интеграцию.

Турция стабильно входит в число крупнейших иностранных инвесторов в экономику Азербайджана. В период с 1995 по 2021 год объем прямых турецких инвестиций составил 13,3 млрд долларов, из которых 10,4 млрд долларов пришлись на нефтяной сектор и 2,9 млрд долларов - на ненефтяные отрасли. Турецкие компании представлены в широком спектре сфер, включая энергетику, промышленность, телекоммуникации, банковское и страховое дело, строительство, транспорт, производство продуктов питания, текстиль и здравоохранение, что подчеркивает глубину и диверсифицированность их экономического участия.

В то же время Азербайджан стал одним из крупных инвесторов в Турцию. В последние годы наблюдается значительный рост азербайджанского капитала в турецкой экономике: в стране действует около 2 тысяч компаний с азербайджанским капиталом. В 1995-2021 годах объем прямых инвестиций Азербайджана в Турцию составил 20,3 млрд долларов, включая 17,1 млрд долларов в нефтегазовый сектор и 3,2 млрд долларов - в другие отрасли. Наиболее ярким примером является нефтеперерабатывающий завод STAR в районе Алиага города Измир, введенный в эксплуатацию в сентябре 2018 года компанией SOCAR с инвестициями в размере 6,3 млрд долларов. Этот проект является крупнейшим отдельным иностранным вложением в Турции и символизирует масштаб экономического присутствия Азербайджана. Азербайджанские инвесторы сегодня входят в число ведущих иностранных бизнес-сообществ в Турции как по объему капитала, так и по количеству созданных предприятий.

Торговля между двумя странами продолжает расширяться: Турция стабильно занимает второе место среди торговых партнеров Азербайджана по импорту, экспорту и общему товарообороту. В последние годы правительства обеих стран предпринимают конкретные шаги для упрощения торговых процедур и увеличения объемов торговли. Важным этапом стало подписание Соглашения о преференциальной торговле в Баку 25 февраля 2020 года. Документ предусматривает введение ежегодных тарифных квот на 15 видов продукции с обнулением таможенных пошлин в рамках этих квот. Вступившее в силу 1 марта 2021 года соглашение уже способствует упрощению торговых потоков и созданию новых возможностей для бизнеса с обеих сторон.

В совокупности эти процессы демонстрируют стратегическую глубину экономических отношений между Азербайджаном и Турцией. Партнерство не ограничивается энергетикой, хотя углеводороды по-прежнему остаются его основой; оно все больше охватывает ненефтяные сектора, либерализацию торговли и крупномасштабные инвестиции. Такая диверсификация повышает устойчивость экономик и обеспечивает долговременный и адаптивный характер сотрудничества в условиях глобальных экономических изменений. По сути, Азербайджан и Турция сформировали экономический союз, дополняющий их политические и культурные связи и создающий основу для устойчивого роста и регионального лидерства в будущем.

В январе-феврале текущего года товарооборот между Азербайджаном и Турцией составил 877,1 млн долларов, что на 127,5 млн долларов, или на 12,7%, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Доля Турции во внешней торговле Азербайджана составила 14%, что позволило ей сохранить позицию второго по величине торгового партнера после Италии. Экспорт в Турцию составил 532,9 млн долларов, снизившись примерно на 7% в годовом выражении. Несмотря на это сокращение, ненефтяной экспорт продемонстрировал незначительный рост: Азербайджан поставил в Турцию ненефтяной продукции на сумму 83,4 млн долларов, что составляет 14,37% общего ненефтяного экспорта. Этот умеренный рост подчеркивает роль Турции как важного рынка для усилий Азербайджана по диверсификации, несмотря на то, что структура экспорта по-прежнему в значительной степени зависит от углеводородов.

В то же время экспорт энергоносителей резко вырос. Азербайджан поставил в Турцию 47,1 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму 22,1 млн долларов, что означает трехкратный рост по стоимости и почти двукратное увеличение по объему по сравнению с прошлым годом. Это подчеркивает сохраняющееся доминирование энергетического сектора в двусторонней торговле. Импорт из Турции, напротив, значительно сократился - до 344,2 млн долларов, что на 20,2% меньше, что может свидетельствовать о снижении спроса или переходе к внутреннему производству.

В более широком контексте общий объем внешней торговли Азербайджана составил 6,264 млрд долларов, сократившись на 29,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Экспорт составил 3,665 млрд долларов, импорт - 2,599 млрд долларов. Несмотря на снижение как экспорта, так и импорта, торговый баланс существенно улучшился: положительное сальдо достигло 1,066 млрд долларов, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Однако это улучшение было в основном обусловлено сокращением импорта, а не ростом экспорта.

Текущее состояние экономических отношений Азербайджана и Турции выявляет несколько важных тенденций. Во-первых, несмотря на общее сокращение товарооборота, резкий рост экспорта энергоносителей подтверждает устойчивость стратегического сотрудничества в энергетическом секторе. Во-вторых, незначительное увеличение ненефтяного экспорта свидетельствует о продвижении в направлении диверсификации, хотя его темпы остаются ограниченными. В-третьих, снижение импорта из Турции может указывать либо на рост внутреннего производства, либо на ослабление потребительского спроса, что требует внимательного наблюдения с точки зрения влияния на экономическую стабильность.

В заключение следует отметить, что экономические связи между Азербайджаном и Турцией сохраняют стратегическую значимость. Энергетический сектор продолжает оставаться основой двусторонней торговли, однако постепенный рост ненефтяного экспорта указывает на потенциал формирования более сбалансированного и устойчивого партнерства в будущем. Такая динамика свидетельствует о перспективах дальнейшего углубления и диверсификации экономического сотрудничества между двумя странами в долгосрочной перспективе.