МИД Азербайджана ждет объяснений от России после слов Марии Захаровой

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в ходе последнего брифинга, отвечая на вопрос о высказываниях премьер-министра Армения Никол Пашинян относительно духовенства, попыталась без какой-либо связи с темой упомянуть имя Общенационального лидера Азербайджана Гейдар Алиев, что является неприемлемым.

Как передает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде по поводу неприемлемых высказываний официального представителя МИД России Марии Захаровой, прозвучавших на последнем брифинге.

"Упоминание имени Общенационального лидера Гейдара Алиева в подобном контексте является проявлением неуважения к его наследию и к азербайджанскому народу.

Подобные заявления не соответствуют стандартам, ожидаемым от официального представителя.

Дипломатия требует дисциплины, точности и ответственности, а не необоснованных заявлений, способных усилить напряжённость и подорвать доверие.

Мы ожидаем разъяснений от российской стороны по поводу данного заявления", - отметил Айхан Гаджизаде.