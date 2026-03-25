США спланировали прекращение огня в Иране на месяц

США разработали инициативу по временному прекращению огня с Ираном, чтобы обсудить 15-пунктный план урегулирования конфликта.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Channel 12 со ссылкой на источники.

Согласно информации, над этим предложением работают зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф.

Предполагается объявление перемирия сроком на один месяц. В этот период стороны должны обсудить соглашение, аналогичное договоренностям, ранее достигнутым в Газе и Ливане. План реализуется при поддержке президента США Дональда Трампа.

По информации Channel 12, в Тегеране вряд ли согласятся на предложенные условия. В то же время Израиль выражает обеспокоенность тем, что Вашингтон может настаивать на рамочном соглашении. Израильские власти считают, что поспешное и расплывчатое соглашение может сыграть на руку Ирану, позволив ему добиться прекращения огня без окончательного урегулирования всех спорных вопросов.

Ранее The New York Times, ссылаясь на двух чиновников, сообщила, что проект соглашения уже передан иранской стороне. Он охватывает вопросы баллистических ракет, ядерной программы и контроля над морскими маршрутами.

Как отмечает издание, инициатива отражает стремление администрации Трампа найти выход из конфликта на фоне его экономических последствий.

Channel 12 приводит основные требования США к Ирану:

Полный демонтаж существующей ядерной инфраструктуры;

Гарантии отказа от разработки ядерного оружия в будущем;

Запрет на обогащение урана на территории страны;

Передача всех обогащенных материалов МАГАТЭ в кратчайшие сроки;

Закрытие и демонтаж объектов в Натанзе, Исфахане и Фордо;

Полный доступ МАГАТЭ ко всей информации на территории Ирана;

Отказ от использования прокси-сил;

Прекращение финансирования и вооружения союзных группировок в регионе;

Сохранение открытости Ормузского пролива и свободы судоходства;

Ограничение количества и дальности ракет;

Использование ракет исключительно в оборонительных целях.

Взамен Ирану предлагается:

Полная отмена санкций;

Содействие в развитии мирной ядерной энергетики в Бушере;

Отмена угрозы повторного введения санкций.

23 марта Дональд Трамп заявил, что США провели с Ираном "очень серьезные переговоры" и достигли прогресса по ряду ключевых вопросов. По его словам, Тегеран согласился отказаться от разработки ядерного оружия. Однако иранская сторона продолжает отрицать сам факт переговоров с Вашингтоном.