США направили Ирану план урегулирования

Соединенные Штаты направили властям Ирана план из 15 пунктов, касающийся урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей американской администрации.

По данным издания, посредником в передаче документа выступил Пакистан. При этом остается неясным, насколько широкому кругу иранского руководства был представлен план и готов ли Тегеран рассматривать его как основу для переговоров.

Сообщается, что документ охватывает вопросы ракетной и ядерной программ Ирана, а также включает положения, касающиеся свободы судоходства.