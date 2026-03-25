Азербайджан улучшил свои позиции в рейтинге ФИБА

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу добилась прогресса в последнем рейтинге, опубликованном ФИБА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, наша сборная поднялась на пять позиций и заняла 99-е место.

В то же время женская национальная команда также продвинулась в рейтинге на 10 строчек, поднявшись на 93-е место.