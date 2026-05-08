В этой стране будут аннулировать паспорта задолжавших по алиментам
Госдепартамент США с 8 мая автоматически начнет лишать американских паспортов родителей, имеющих задолженность по алиментам на содержание детей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Associated Press.
В публикации отмечается, что паспорта могут лишить при задолженности от $100 тысяч. На первом этапе данная мера должна коснуться 2,7 тысячи американцев.
