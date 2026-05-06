Трамп выразил оптимизм по поводу возможного соглашения с Иран

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу возможного заключения соглашения с Ираном, которое может предусматривать экспорт высокообогащенного урана в США.

Как передает Day.Az, об этом он заявил в телефонном интервью PBS News.

По словам Трампа, США "приближаются к сделке", однако он отметил, что уже ранее испытывал подобные ожидания: "Посмотрим, что будет".

Он также сообщил, что направление специальных посланников - Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера - на переговоры "маловероятно".

Трамп не исключил, что соглашение может быть достигнуто до его поездки в Китай на следующей неделе. "Думаю, есть очень хорошие шансы на завершение [конфликта], а если нет - нам придется вернуться к жестким ударам", - заявил он корреспонденту Белого дома Лиз Ландерс.

Разговор состоялся спустя несколько часов после того, как Трамп написал в Truth Social, что миссия по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив будет "приостановлена" на фоне приближения сторон к соглашению.