В Европе выявили случай заражения хантавирусом

В Швейцарии выявили случай заражения хантавирусом. Мужчина проходит лечение в больнице Цюриха, сообщает агентство Reuters со ссылкой на швейцарское правительство, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как стало известно, мужчина вернулся в Швейцарию после круиза на судне, где произошло несколько случаев заражения хантавирусом.

4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. У ряда пассажиров начали проявляться симптомы тяжелого респираторного заболевания. Под медицинским наблюдением оказались шесть человек. Из них трех спасти не удалось.