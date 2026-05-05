В Турции обнаружили деревянные двери возрастом 4 тысячи лет

В западной Турции археологи обнаружили редкие остатки деревянных дверей возрастом около четырех тысяч лет. Находка сделана при раскопках кургана Сейитемер Хеюк, сообщается в журнале социальных наук Университета Думлупынар (Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (DÜSBD), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обычно органические материалы, такие как дерево, не сохраняются, поэтому древние двери археологи реконструируют лишь по косвенным признакам - проемам, порогам и камням для петель. В этом случае исследователям удалось изучить обугленные фрагменты, которые, вероятно, являются настоящими дверными полотнами.

Остатки обнаружили в трех зданиях слоя среднего бронзового века. Их размеры и расположение совпадают с дверными проемами, что позволило предположить: это одностворчатые двери, закрывавшие входы в помещения. Фрагменты имеют прямоугольную форму и дощатую структуру, а рядом в одном случае найден поворотный камень - элемент крепления.

Все деревянные части были обуглены, вероятно, в результате пожара, и лежали на полу внутри домов. Это может указывать на то, что двери открывались внутрь и обрушились при разрушении построек.

По оценкам ученых, двери состояли из нескольких досок и могли соединяться без металла - с помощью деревянных креплений. Их ширина (около 0,7-0,9 метра) соответствует стандартам одностворчатых входов того времени.

Находка считается уникальной: из 174 изученных построек этого периода подобные остатки обнаружены лишь в трех. Археологи отмечают, что даже такой простой элемент, как дверь, помогает лучше понять повседневную жизнь древних людей - вопросы безопасности, приватности и организации пространства.

Курган Сейитемер Хеюк исследуется с конца XX века и содержит слои от бронзового века до римского периода, что делает его важным источником данных о развитии поселений в Анатолии.