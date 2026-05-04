Названы десять лучших смартфонов на Android

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали апрельский рейтинг Android-смартфонов, основанный на отзывах пользователей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, лидером апрельского топа стал флагманский смартфон ZTE nubia Z80 Ultra, которым довольны 98,33% пользователей. За ним следуют Oppo K13 Turbo 5G (98,21%), Oppo Find X8 Ultra (95,29%) и Oppo Find X8S (94,93%).

На пятой строчке оказался ZTE nubia Z70S Ultra, средняя оценка которого составила 94,78%. С шестого по девятое места расположились Honor Magic 8 (94,5%), Xiaomi 15 Ultra (94,15%), OnePlus Ace 6 (93,83%) и субфлагманский Honor 400 Pro с 93,81% положительных оценок.

Топ-10 замыкает флагманский realme GT 8 Pro, которым довольны 93,57% его пользователей.

Представители AnTuTu подчеркивают, что их рейтинг строится на отзывах пользователей, а не на технических характеристиках. Общий балл устройства в подборке зависит от количества позитивных оценок.