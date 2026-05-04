Гороскоп на 4 мая

Сегодня звезды гороскопа готовы щедро наделить вас решительностью, пробивными способностями и богатырским потенциалом. В добавок к этому день будет склонять к нестандартным решениям, а это значит, что ваши шансы на решение любых вопросов будут очень высоки, особенно, если направить свою энергию в нужное русло! Единственное "но": интересы сегодня могут быстро вспыхивать и также быстро гаснуть, мешая довести хотя бы одно дело до конца. Чтобы использовать фантастические возможности этого дня, попробуйте не разбрасываться по пустякам, собрав все силы в кулак и сосредоточившись на решении одной, зато самой важной задачи. То, что вам казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овну будет нелегко сосредоточиться на повседневных делах - ведь вокруг столько всего интересного! Из-за своего безответственного настроя, в любой работе, которая потребует от Овна внимательности и терпения, он способен делать ошибку за ошибкой. Если же на Овна станет кто-то давить, требуя от него выполнения обязательств, Овен и вовсе способен взбунтоваться, бросив все дела! Вот почему звезды гороскопа советуют сегодня Овну заниматься лишь тем, что ему самому интересно, - другие проекты у него все равно обречены на провал.

Телец

Сегодня Телец будет уверен в своих действиях и склонен до последнего стоять на своем. Благодаря такому боевому настрою, он способен многого добиться, однако звезды гороскопа советуют ему обратить внимание на отношения с окружающими: они далеки от идеала. Чтобы деловитый Телец сегодня случайно кого-то не обидел и не задел (а такое вполне вероятно), ему стоит действовать по формуле: "Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе". Это поможет избежать конфликтов.

Близнецы

Сегодня в сердце Близнецов будет гореть творческий огонь, отражаясь на всем, что они делают. Звезды гороскопа наделяют их вдохновением и творческой жилкой, причем эти качества Близнецы способны применить даже в самых рутинных и скучных делах. Что же говорить о представителях творческих профессий, чей потенциал сегодня не знает границ! Все, с чем Близнецы будут соприкасаться, они способны окрашивать в яркие цвета. Единственное, звезды советуют Близнецам сегодня держать свои могучие эмоции под контролем, иначе внутренний огонь способен превратиться в пожар, выплескиваясь в ссоры с окружающими.

Рак

Сегодня Рак рискует с головой утонуть в рутине! Прямо на пустом месте могут то и дело возникать вопросы, требующие решения, и если Рак не вырвется из замкнутого круга, то посвятит текучке весь день. Звезды гороскопа предупреждают Рака о том, что сегодня такой образ действий ему не выгоден. Пытаться сделать все сразу - значит не сделать ничего. Слепо идя на поводу у бытовых мелочей, Рак только впустую потратит время и силы.

Лев

Сегодня день для Льва обещает быть очень удачным: он будет без труда находить общий язык с окружающими, и ему стоит воспользоваться этим в своих интересах! Возможно, Лев давно хотел поговорить с кем-то по душам или предложить какую-то идею - если так, то лучшего момента для того, чтобы это сделать, не найти. Это справедливо и в отношении тех Львов, которые не могли решиться открыть свои чувства любимому человеку. Нужные слова, сказанные в нужное время, сегодня способны изменить его жизнь.

Дева

Сегодня Деву ожидает день, когда ей следует быть осторожной во всем, за что бы она ни взялась: не исключены накладки в делах. Даже в самых простых, как "дважды два", вопросах, могут образоваться неожиданные пробуксовки, а ответом у Девы может оказаться и "семь", и даже "корень из десяти". Другими словами, Дева может с легкостью заблудиться в трех соснах, а потому самым правильным решением на сегодня будет вообще отстраниться от решения важных задач. Или хотя бы доверить кому-нибудь контроль за их выполнением.

Весы

Сегодня энергия у Весов будет бить не то что ключом - фонтаном! Благодаря этому они имеют шанс переделать массу разных дел. Единственная черта, которая может сильно им помешать, - это нетерпение и излишняя торопливость. Именно из-за них Весы сегодня могут большую часть из того, за что взялись, бросить на полпути, а остальную часть - доделать кое-как. Чтобы впоследствии им не пришлось исправлять недоделки, звезды гороскопа советуют Весам сегодня браться лишь за то, что действительно важно. А остальное с чистой совестью оставить на потом.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа обещают, что дела у Скорпиона уверенно пойдут в гору! В первую очередь это касается таких сфер, как бизнес, деньги, работа, учеба, а также больших домашних проектов, вроде ремонта или покупки дачи - во всех этих областях его ждет успех. Кроме того, день буквально создан для того, чтобы Скорпион заводил полезные знакомства. Вполне возможно, что сегодняшние контакты в будущем поднимут его по карьерной лестнице или позволят увеличить капитал.

Стрелец

Сегодня Стрелец способен на многое! Звезды гороскопа дадут ему ясно почувствовать, что его счастье - в его собственных руках! "Хочешь быть счастливым и успешным? Будь им!" - эта формула должна стать для него путеводной звездой. День наделяет Стрельца такими качествами, как сила воли, организованность и целеустремленность. Он способен держать ситуацию под контролем, уверенно продвигаясь вперед. Так что если у Стрельца есть амбициозный, нацеленный в будущее план, - сегодня самое время начать действовать!

Козерог

Сегодня день Козерога будет наполнен флюидами творчества! Даже если он далек от богемных кругов, в любом деле, даже самом прозаическом, ему будет сопутствовать творческая искра. Учеба и научный труд, изобретательство, реклама, маркетинг - практически в любой области Козерог сегодня способен проявить себя, привнеся свежую струю креатива. Звезды гороскопа советуют ему поэкспериментировать со всем, с чем только можно. В том числе и со своим имиджем.

Водолей

Сегодня Водолей будет настроен мечтательно - даже если обстоятельства срочно потребуют спуститься с небес на землю, сделать это ему будет нелегко. День наделяет его яркими фантазиями, которые с успехом будут затмевать для Водолея реальность или как минимум на равных спорить с ней. В той или иной степени это касается всех Водолеев, но особенно - тех, кто влюблен или находится в поисках любимого человека. Ночью Водолей способен видеть фантастические сны, а днем - грезить наяву, предпочитая яркие мечты серой будничной реальности.

Рыбы

Сегодня - день, когда в жизнь Рыб может войти что-то новое и интересное. Это может оказаться новый этап, новые люди, новые увлечения, новые чувства, новые места. Звезды гороскопа советуют сегодня Рыбам не противиться происходящему и не отказываться от поступающих предложений под надуманными предлогами, вроде: "Я на улицах не знакомлюсь" или: "Вечером лучше дома посижу". Преодолев свою инертность, Рыбы не пожалеют: что может быть лучше разнообразия и новых перспектив?