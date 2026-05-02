Volkswagen создал автомобиль, который делает массаж пассажирам

Volkswagen показал автомобиль с массажем сидений. Элегантный Polo седьмого поколения полностью отказался от двигателя внутреннего сгорания, но версию GTI придётся немного подождать. Об этом сообщает Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

За более чем 50 лет выпуска Polo разошёлся тиражом свыше 20 миллионов экземпляров. Теперь Volkswagen представляет новое, седьмое поколение - полностью электрический хэтчбек ID. Polo на платформе MEB+ с передним приводом, запасом хода до 455 км и доступной стартовой ценой.

Volkswagen открыл предзаказы на ID. Polo в Германии. Стартовая цена базовой комплектации Trend - 24 995 евро, и производитель делает на ней акцент. Но немедленно приобрести можно лишь версию Life с ценой от 33 795 евро. Летом линейка расширится.

На старте продаж доступны три варианта мощности. Версии на 114 л.с. и 133 л.с. оснащены литий-железо-фосфатным аккумулятором ёмкостью 37 кВт·ч. Запас хода у таких машин достигает 329 км, они поддерживают быструю зарядку постоянным током мощностью до 90 кВт. Чтобы восполнить заряд с 10 до 80%, потребуется около 27 минут.