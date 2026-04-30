Корабль Artemis II детально изучат

Корабль Orion миссии Artemis II прибыл в Космический центр имени Джона Кеннеди для детального изучения. Как передает Day.Az, об этом сообщает НАСА.

В ближайшее время специалисты Центра приступят к демонтажу систем корабля. В частности, из спускаемой капсулы планируется извлечь блоки с авионикой, слить остатки топлива и снять теплозащитный экран. Некоторые элементы Orion после их изучения и послеполетного обслуживания планируется использовать повторно.

Также, по данным НАСА, близки к завершению некоторые основные испытания корабля Orion миссии Artemis III. В частности, на корабль установлены все 186 теплозащитных блоков Avcoat, прошли проверку его четыре солнечные панели.