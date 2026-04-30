Разгневанный пассажир открыл дверь самолета со словами «я хочу выйти»

Пассажир авиакомпании Delta разозлился из-за задержки рейса, открыл дверь самолета и попал на видео.

Как передает Day.Az, оно опубликовано на форуме Reddit, на ролик обратил внимание таблоид New York Post (NYP).

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 27 апреля, на борту лайнера, собиравшегося вылететь из Атланты в Чикаго, США. На размещенных в сети кадрах разгневанный мужчина в кепке и с седой бородой кричит и требует выпустить его из салона, а затем хватается за ручку аварийной двери со словами "я хочу выйти".

Сначала мужчину попытались остановить попутчики, а затем к нему обратился по громкой связи командир воздушного судна. Он сообщил, что самолет возвращается к выходу на посадку.

Представители перевозчика подтвердили, что рейс был задержан из-за остановки наземного обслуживания в международном аэропорту О'Хара в Чикаго в связи с сильными грозами. Во время ожидания взлета "недисциплинированный" пассажир приоткрыл дверь самолета, но трап не сработал, добавили в авиакомпании.

В итоге воздушное судно, на борту которого находилось 168 пассажиров, вернулось к выходу на посадку. Дебошира вывели из салона сотрудники службы безопасности. Федеральное управление гражданской авиации проводит расследование.