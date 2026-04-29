Эта страна может покинуть ОПЕК вслед за ОАЭ

Венесуэла может покинуть Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вслед за ОАЭ, если этого захочет президент США Дональд Трамп, пишет канадская газета Globe and Mail, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"И нетрудно догадаться, кто следующим покинет ОПЕК... Можете не сомневаться, если Трамп захочет, чтобы Венесуэла вышла из ОПЕК, как это сделали ОАЭ, это произойдет", - считает обозреватель газеты Эрик Регули.

По его мнению, Венесуэла, обладающая крупнейшими в мире запасами нефти, после похищения президента страны Николаса Мадуро фактически стала зависима от Вашингтона.

