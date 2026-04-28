Хорошая новость для покупающих билеты на автобусы онлайн

На портале Biletim.az добавлена новая функция, направленная на ускорение процесса покупки билетов и предотвращение повторного ввода данных пассажиров.

Как сообщает Day.Az, очередное нововведение, ориентированное на экономию времени и повышение удовлетворенности клиентов, позволяет пользователям сохранять в системе данные удостоверения личности и заграничного паспорта.

Благодаря этой функции пользователь может добавить в портал данные до 5 удостоверений личности и 5 заграничных паспортов.

Также предусмотрена возможность редактирования, добавления и удаления сохраненных документов.

Отмечается, что один из документов можно назначить основным, а остальные - дополнительными. При покупке билета основной документ будет автоматически выбран и отображен.

На портале Biletim.az можно приобрести билеты по 92 направлениям из 58 пунктов. К системе подключено 406 транспортных средств, выполняющих 357 рейсов. Система онлайн-продажи билетов поэтапно охватит всех перевозчиков и автовокзалы, работающие в сфере пассажирских перевозок.