В Турции произошло землетрясение
В Малатье (Турция) произошло землетрясение магнитудой 4,4.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило AFAD.
Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы на глубине 16,36 км.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре