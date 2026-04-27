https://news.day.az/officialchronicle/1830617.html Президент Ильхам Алиев: У нас очень активный политический диалог с Чехией Визит Премьер-министра Чехии свидетельствует о динамичном развитии отношений между двумя странами. У нас очень активный политический диалог. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
"Сегодня был проведен обмен мнениями по многим вопросам - и региональным, и двусторонним, и носящим более глобальный характер", - добавил глава государства.
