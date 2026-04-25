Президент Ирана призвал граждан экономить свет
Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал граждан страны сократить потребление электроэнергии на фоне давления на инфраструктуру.
Как передает Day.Az, об этом он заявил в беседе с журналистами.
По словам президента, внешние силы пытаются усилить недовольство внутри страны за счет атак на инфраструктуру.
"Враги атакуют нашу инфраструктуру и окружают нас, чтобы люди стали недовольны, а текущее удовлетворение превратилось в неудовлетворенность. Люди не должны допускать возникновения оснований для недовольства", - отметил Пезешкиан.
Он подчеркнул необходимость рационального потребления ресурсов.
"Нам нужен контроль потребления. Дома вместо 10 лампочек должны гореть 2 - в чем проблема?", - добавил президент.
