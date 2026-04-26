Пресс-секретарь Белого дома предсказала стрельбу в Washington Hilton

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт "предсказала стрельбу" незадолго до начала стрельбы во время торжественного ужина в отеле Washington Hilton с участием президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, в комментарии телеканалу Fox News она предупредила о "выстрелах".

"Скажу вам: сегодняшняя речь будет классическим выступлением Трампа - она будет смешной, она будет развлекательной, сегодня в зале будут "выстрелы", так что всем стоит подключиться", - сказала Левитт.

ЧП произошло в субботу вечером на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. Вне зала раздались выстрелы, и офицеры сразу же закрыли главу государства своими телами, после чего Трамп покинул помещение. Кроме самого президента, были эвакуированы первая леди Мелания Трамп, а также пресс-секретарь Белого дома.

Стрелок был задержан, им оказался 31-летний житель штата Калифорния Коул Томас Аллен.